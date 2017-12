Buracos na pista causam acidente próximo a Presidente Médici

Acidente entre uma caminhonete Chevrolet S-10 com placas de Cacoal-RO, e um Fiat Pálio com placas de Nova União-RO, aconteceu por volta das 09h30, desta sexta-feira, 29, no Km 286, próximo à cidade de Presidente Médici.

O motorista do Pálio trafegava pela rodovia sentido Porto Velho, quando ao diminuir a velocidade por causa de buracos da pista, foi atingido violentamente na traseira pela caminhonete, no qual o condutor seguia no mesmo sentido.

Os veículos ficaram bastante danificados, sendo necessário chamar um guincho para fazer a remoção.

No Pálio, além do motorista, havia um casal de idosos que sofreram ferimentos leves. Eles foram levados de carona para a cidade de Ouro Preto onde residem.

Texto>Extra de Rondônia

Fotos> Extra de Rondônia