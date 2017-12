Caseiro que estava desaparecido é encontrado morto a golpes de faca

O corpo do caseiro identificado como Nivaldo Alves Monteiro, 53, conhecido por ‘Créo’, foi encontrado na noite desta quinta-feira (28) com vários golpes de faca em uma propriedade rural, que fica localizada na BR-364, linha 42, Km 08, ramal do Rio Preto, zona rural de Candeias do Jamari.

O homem estava desaparecido desde a última terça-feira, quando foi visto em um bar naquela região. O corpo dele foi encontrado em uma mata próximo ao sítio onde trabalhava por amigos que o procuravam. O patrão dele já havia registrado ocorrência de desaparecimento.

A Polícia Militar, Perícia Técnica e rabecão foram acionados. Durante os trabalhos periciais foi encontrada a espingarda que a vítima usava para caçar. O armamento estava dentro do imóvel do sítio que ele residia. Aparentemente nada foi levado da vítima. O corpo de Nivaldo já estava em avançado estado de decomposição.

Um vizinho que não foi localizado é apontado como o principal suspeito. A Polícia Civil investiga o crime.

