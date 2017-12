Corpo de rondoniense é encontrado decaptado em VG

O corpo de um rapaz foi localizado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (28), no Bairro Paiaguás, em Várzea Grande.

A vítima foi identificada como Antônio Fábio de Almeida Silva, de 24 anos. O corpo estava decapitado, sem a cabeça e com os pés amarrados.



Conforme informações de familiares, o jovem estava desaparecido desde quarta-feira (27).



A identificação do corpo foi possível porque o jovem fazia o uso de tornozeleira eletrônica.



Fábio que é natural de Porto Velho havia sido preso no município de Amamabaí (MS), por tráfico de drogas.



Familiares não souberam informar a motivação do crime.



A Policia Civil irá investigar o caso.

Fonte: Matogrosso Notícias