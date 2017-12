Familia que pediu ajuda através do Extra agradece a solidariedade de vilhenenses

Na manhã desta sexta-feira, 29, a reportagem do Extra de Rondônia retornou a residência de Francilene Peras Araújo, 26, a jovem mãe que passava dificuldades e precisava de ajuda para manter a família.

Francilene conta que após a publicação da reportagem recebeu doações de cestas básicas e alguns eletrodomésticos. “O fogão e a botija de gás foram os itens que eu mais precisava em casa e estou muito grata a Deus por isso”, salientou emocionada.

A jovem mãe disse que não imaginava receber muita ajuda. Para ela o apoio recebido veio na hora certa. “Agradeço a essas pessoas que se comoveram com nossa situação e nos ajudaram, principalmente a equipe do Extra de Rondônia que se mobilizou para fazer este apelo à população vilhenense”, destacou Francilene.

A dona de casa aproveitou o espaço para ressaltar que ainda precisa de um emprego com carteira assinada para o esposo e de um tratamento hospitalar para o filho mais velho, de 08 anos. Caso alguém possa contribuir com a família, basta entrar em contato através do telefone 9 9210-2532.

