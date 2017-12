JARU: GOE estoura boca de fumo e conduz 04 pessoas

Por volta das 12:30h dessa quinta feira(28), o Grupo de Operações Especiais (GOE), do 8° Batalhão, realizava patrulhamento de rotina pela rua: Florianópolis, quando próximo a praça da baixada avistou um homem de bicicleta com atitudes suspeitas, e o mesmo ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e se desfez de algo que estava em seu bolso, jogando no mato.

Ao ser abordado pela equipe de patrulhamento, o jovem que já era conhecido da guarnição, e foi identificado como Messias, havia jogado uma paranga de substância entorpecente aparentemente sendo maconha, e ao ser indagado sobre a origem do produto, disse ter comprado em uma boca de fumo na rua Frei Caneca de um homem chamado Maxsuel.

Ao chegarem no endereço informado, foi localizado na residência dois homens e uma mulher, Thiago, Maxsuel e Jamila, ao realizarem a vistoria, foi localizado enterrado nos fundos do quintal, uma quantidade de mais ou menos 500g de maconha, e após a localização da referida droga, o proprietário da residência assumiu a droga e informou a guarnição que no telhado da casa havia mais uma porção de entorpecente.

Também foram localizados no interior da residência, alguns objetos de origem duvidosa, sendo 04 relógios, R$ 650,00 em espécie, três aparelhos celulares.

A PM deu voz de prisão aos quatro envolvidos, e os conduziu juntamente com os produtos apreendidos para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram ouvidos pelo delegado de plantão Dr. Salomão de Matos Chaves, e aguardaram à disposição da justiça.

Fonte: Jaru Online