“Paz ambiental” começa a coleta do lixo hospitalar na rede municipal de saúde em Vilhena

A empresa “Paz Ambiental” iniciou nesta sexta-feira, 29, o recolhimento do lixo hospitalar na rede municipal de saúde de Vilhena.

De acordo com informações, todo o material é oriundo do Hospital Regional de e dos postos de saúde.

A sócia-diretora da empresa Patrícia Paz Silva Giordani explica que “a coleta no hospital e nos postos de saúde são feitas por profissionais treinados e com equipamentos de segurança. Assim como as lixeiras e containers são materiais adequados de acordo às normas da lei ambiental”.

Erivelto Luiz Giordani sócio-diretor da empresa conta que “todo lixo hospitalar recolhido é separado conforme sua composição e depois transportado por caminhões especifico até ao local para ser incinerado na sede na empresa que fica localizado na zona rural da cidade”.

Os sócios proprietários finalizaram enfatizaram que a coleta será realizada diariamente em toda rede municipal de saúde do município.

“A ‘Paz Ambiental’ é uma empresa que está há anos no ramo da coleta de lixo hospitalar, trabalhando com tecnologia de ponta, de maneira correta com conhecimento e responsabilidade por todos os profissionais nas diversas etapas do processo”, ressaltou Patrícia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia