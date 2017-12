Portal da Amazônia ficará interditado até o dia 31 de janeiro

O estádio Portal da Amazônia ficará interditado até o dia 31 de janeiro de 2018. A informação é do secretário de Esporte e Cultura (Semec) de Vilhena, José Natal Jacob, o Natalzinho, que revelou ao Futebol do Norte que os clubes da cidade terão que buscar outra alternativa ao longo da preparação para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018.

Na manhã desta sexta-feira, 29, a Secretaria de Esporte e Cultura concluiu a primeira parte da recuperação do gramado do estádio com replantio de grama e adubação. Em 2018, a cidade de Vilhena será representada por três clubes, dentre eles: Vilhena Esporte Clube (VEC), Barcelona e o caçula Vilhenense.

“Devido ao campeonato começar mais cedo, o tempo vai ser menor. A gente vai ter todo cuidado para que o gramado esteja em boas condições. Os orçamentos em prefeituras abrem depois do dia 20, então hoje para você comprar demora de 60 a 90 dias. Você tem que ter o orçamento e formalizar o processo. Vamos ter que nos virar, contar com a ajuda do comércio, de repente tentar fazer um emergencial para licitar e fazer as recuperações, em especial do sistema de iluminação que é muito caro”, frisou.

Sobre a utilização do gramado pelos clubes ao longo do Estadual, Natalzinho revelou que o estádio poderá ser utilizado somente uma vez na semana, respeitando o prazo de dois dias antes do jogo.

“A utilização do gramado eu vou ter que ser bem radical no bom sentido para poder proteger. Quando era um clube só não treinava todos os dias, mas dava para atender. Só que com três clubes não tem como. Quando o clube jogar em casa, ele vai utilizar somente uma vez na semana, um coletivo de 50 minutos com proteção das goleiras com lona, mas quanto à utilização em várias vezes não mais será possível”, acrescentou.

O secretário também destacou o trabalho para a aquisição dos laudos do estádio Portal da Amazônia. “Já solicitamos os laudos dos Bombeiros, Vigilância, Polícia Militar, Engenharia e assim por diante. Já está em andamento e acredito que até o dia 15 de janeiro a gente consegue entregar todos os laudos”, encerrou.

O Campeonato Rondoniense 2018 está programado para iniciar no dia 10 de fevereiro. Na data, o Barcelona encara o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Fotos: Divulgação