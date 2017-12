Prefeita entrega caminhão para cooperativa de produtores rurais de Vilhena

Com objetivo de fomentar a agricultura familiar em Vilhena, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) entregou na manhã desta sexta-feira, 29, um caminhão baú refrigerador para a Cooperativa de Frango União (COOPERFRAN).

A entrega aconteceu no paço municipal da Prefeitura de Vilhena e contou com a presença do secretário de Agricultura, Rogério Henrique Medeiros, do vereador Ronildo Macedo, do ex-prefeito Melki Donadon, do presidente COOPERFRAN, Ademir Machado e membros da cooperativa.

Segundo Ademir Machado, o caminhão vai beneficiar cerca de 300 famílias que trabalham com agricultura familiar na área rural de Vilhena.

“Agradeço a prefeita Rosani Donadon pelo apoio a agricultura familiar, queremos continuar trabalhando em parceria com a administração municipal para promover o desenvolvimento na área rural de Vilhena”, disse Ademir Machado.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou para os agricultores que tem trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos moradores da área rural de Vilhena.

“Estamos trabalhando para fortalecer a agricultura familiar em Vilhena. Esse caminhão vai permitir a escoação de produtos obtendo uma melhor renda para essas famílias. Apoiamos os produtores, pois reconhecemos a sua importância. Hoje nossa agricultura familiar já entrega alimentos para a merenda escolar, abastece mercados, feiras e pretendemos continuar apoiando esse importante setor que contribuiu para o desenvolvimento do nosso amado município”, frisou a prefeita.

Fonte: Assessoria