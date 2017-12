Presidente da Câmara fala ao Extra porque deixou fora da pauta projeto do executivo sobre aumento de tributos em Colorado

Na manhã desta sexta-feira, 29, a redação do Extra de Rondônia entrou em contato com Evandro Guimarães Prudente (PDT), presidente da Câmara Municipal de vereadores de Colorado, onde por telefone explicou os motivos de não ter colocado em discussão o projeto do executivo, que visa o aumento de tributos municipais.

De acordo com Prudente, o projeto é polêmico e precisa ser discutido com mais intensidade com a classe empresarial, com a sociedade, além de promover debates sobre o assunto em audiência pública.

Evandro, que não está na cidade de Colorado, e sim no município de Cacoal, disse que já tinha acordado com os colegas de parlamento que ele não colocaria o projeto em votação na sessão extraordinária desta sexta. Porém, deixou o vice-presidente Natálio Silva Santos (PSDC), a vontade para conduzir a sessão e discutir da melhor forma possível apenas os projetos de remanejamento de verbas para o pagamento dos servidores públicos do mês de dezembro, além do pagamento referente ao transporte escolar.

Com isso, o vice cumpriu o acordo e não colocou o projeto do executivo em pauta. Os projetos que estavam em discussão foram votados e aprovados pelos vereadores presentes na sessão.

O Extra de Rondônia tentou contato com o prefeito Professor Ribamar, mas o telefone estava fora de área.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia