Senador Raupp cobra do Ministério da Fazenda liberação de recursos para socorrer municípios

(Brasilia, 29/12/17) senador Valdir Raupp cobrou nesta sexta-feira(29/12) ao Ministério da Fazenda a liberação da ajuda financeira aos municípios, conforme ficou acordado entre o governo federal e o Congresso Nacional após audiências com representantes da Confederação Nacional de Municípios(CNM).

Segundo o senador Raupp, esse dinheiro emergencial ficou de ser depositado ontem, dia 28, e até agora o crédito não foi feito. É um socorro que equivale a uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios((FPM) que vai ajudar aos prefeitos a quitarem dívidas com a folha de pagamento, incluindo 13° salários e outros débitos, disse o senador Raupp que está em Brasília neste final de ano percorrendo os ministérios em busca de recursos para Rondônia.

O senador afirmou que esse socorro financeiro aos municípios será um alívio nas contas das prefeituras rondonienses e brasileiras. De acordo com a tabela do Governo Federal, o estado de Rondônia receberá com essa ajuda uma cota de FPM extra de R$ 17 milhões 708 mil 788 reais e 5 centavos que será distribuída com os 52 municípios, de forma proporcional, informou o senador Raupp, que espera que este dinheiro seja depositado ainda hoje nas contas das Prefeituras.

Fonte: Assessoria de Imprensa