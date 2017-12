Taxista é preso acusado de atacar ex-mulher a golpes de capacete

Um taxista identificado como Antônio M. F., 41, foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (29) sob a acusação de agredir a ex-mulher em uma residência no bairro Santa Letícia II, em Candeias do Jamari, distante 20 quilômetros de Porto Velho.

Segundo a ocorrência registrada na Central de Flagrantes, o casal está separado há cerca de 15 dias e a mulher teria ido até a casa do suspeito. Durante discussão, ela teria sido atacada pelo ex com golpes de capacete na cabeça e alega que chegou a desmaiar. Já o taxista, afirma que a mulher teria danificado o parabrisa do carro dele e ao subir no capô sofreu queda e se lesionou sozinha.

Quando uma guarnição da PM foi acionada, o casal já estava na delegacia do município tentando registrar ocorrência, um contra o outro. Os dois foram apresentados ao delegado de plantão na capital.

