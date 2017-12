Veículos colidem e três pessoas ficam feridas

O acidente ocorreu por volta das 16h00 desta sexta-feira, 29, no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Rua 525, no Jardim América.

De acordo com testemunhas, uma picape Strada seguia pela Avenida Sabino, sentido Cuiabá, e ao chegar no cruzamento com a Rua 525, colidiu frontalmente com um veículo Peugeot.

O condutor do Peugeot, que seguia na mesma avenida, porém, em sentido contrário, tentou realizar a conversão para acessar a Rua 525, e acabou batendo contra o Pick-up.

No impacto a motorista e a passageira da picape bateram com a cabeça no para-brisas, sofrendo cortes profundos. O condutor do Peugeot também sofreu escoriações pelo corpo.

Todos as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) foi acionada e registrou a ocorrência.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia