Casa de PM em férias pega fogo

Uma casa ficou parcialmente destruída pelo fogo na noite desta sexta-feira (29), na Rua Henrique Soro, Bairro Aponiã, na Zona Leste de Porto Velho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os moradores ouviram um barulho grande e logo depois o imóvel começou a pegar fogo. A residência é de um policial militar que está de férias e no momento do sinistro não havia ninguém no local.

Os bombeiros foram acionados e as chamas, que se alastraram rapidamente, foram controladas. Apenas a parte de cima do imóvel ficou destruída. A perícia técnica foi acionada e o laudo deve sair em 30 dias.

Fonte: Rondoniagora