Em parceria com comércio local, Fundação Cultural prepara evento para celebrar Ano Novo em Vilhena

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) em parceria com comércio local vilhenense está preparando um evento para celebrar a chegada do Ano Novo.

De acordo com o presidente da FCV, Djavan dos Santos, será realizado neste domingo, 31, na Praça Nossa Senhora Aparecida no centro da cidade mais uma edição do “Encontro Musical” com apresentações de músicos locais e também com queima de fogos a meia noite.

“Vamos fazer uma comemoração singela com a parceria do comércio local que vai patrocinar os fogos de artifícios. Será um evento simples, mas com muita diversão e alegria para a população vilhenense”, afirmou Djavan Santos.

O presidente da FCV informou que será montado um palco na praça onde os artistas locais vão se apresentar com vários estilos musicais. Djavan agradeceu a parceria dos comerciantes membros da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e também da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV) pela parceria.

“Agradeço a parceria com os comerciantes para a realização do evento que apesar de singelo tem como objetivo proporcionar diversão e alegria para a população. Este ano, foi um ano de reestruturação do município a prefeita Rosani Donadon está trabalhando empenhada para melhorar Vilhena com investimentos na saúde, educação e obras e por isso estamos buscando parcerias para realizar os eventos que valorizem a cultura local e também promovem o desenvolvimento do município”, disse presidente da FCV.

Djavan Santos ressaltou que os artistas que quiserem se apresentar no evento poderão se inscrever no local. “Tenho certeza que o evento será um sucesso, pois estamos preparando tudo com muito amor e carinho convido toda a população para participar”, finalizou Djavan Santos.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa