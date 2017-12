Incêndio causa danos em depósito de recauchutadora de pneus

O incêndio ocorreu por volta das 03h00 deste sábado, 30, na recauchutadora de pneus Rover, localizada na Avenida Celso Mazutti, esquina com o Posto Planalto, em Vilhena.

Segundo informações repassadas pelos militares do Corpo de Bombeiros que tiveram que arrombar o portão do depósito, ainda não se sabe as causas do fogo, que ocorreu próximo a uma caldeira e destruir parte do estoque de pneus da empresa.

O incêndio que foi controlado a tempo de não passar de média para grandes proporções, devido a quantidade de pneus estocados no local, não deixou feridos e ao que tudo indica, não é de origem criminosa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia