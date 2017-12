PRF recupera em Jaru, veículo roubado em Manaus

Durante fiscalização de rotina em Jaru, uma equipe da PRF abordou o motorista de um veículo Chevrolet Montana, cor prata, de placa OAK-9408, de Manaus.

Foram realizadas consultas aos documentos do condutor A. A. T., de 41 anos, residente em Jaru, e do referido automóvel. Ao proceder a inspeção veicular, a equipe percebeu indícios de falsificação nos sinais identificadores, sendo constatado registro de roubo nos sistemas da PRF e do DETRAN-AM, além da adulteração do veículo, que possuía placas originais NOT-2453 – Manaus/AM.

O condutor foi preso e o veículo retido.

Fonte: Rondoniagora