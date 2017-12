Ezequiel Neiva inspeciona asfaltamento da rodovia de Pimenteiras

O governo estadual está asfaltando a BR-435, antiga RO-399 e conhecida na região como 4ª Eixo, no acesso ao município de Pimenteiras, com 38 quilômetros de extensão.

De recesso no Sul do estado, o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, aproveitou para inspecionar toda a extensão da rodovia, que conta com duas pontes de concreto: uma sobre o rio Araras e outra sobre o rio Santa Cruz.

Neiva elogiou o trabalho realizado pela empresa contratada pelo DER. Disse que a obra evoluiu bastante, com a conclusão das pontes de concreto. “O aterro foi realizado muito rápido o trânsito liberado. Os moradores da região precisavam fazer um desvio, mas as pontes foram liberadas”, afirmou.

Ainda conforme o diretor do DER, o asfaltamento já passa de 60% de conclusão. Neiva frisou que a empresa concluirá a pavimentação do acesso a Pimenteiras no próximo ano. “Essa obra foi dividida em quatro lotes de 9,5 km, cada um. Dois lotes foram concluídos e outros dois estão bem avançados, com obras de arte e drenagem praticamente concluídos”, observou.

Neiva disse que esse asfaltamento ficará marcado na história de Rondônia, porque apenas Pimenteiras ao lado de Campo Novo (obra também em andamento) ainda não tem acesso totalmente asfaltado, mas as obras serão concluídas em 2018. “Estes municípios deixarão de ser final de linha”, acrescentou Neiva.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação