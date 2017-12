IFRO completa nove anos de criação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) completa nesta sexta-feira, 29, nove anos de criação. Em 2017, a instituição expandiu suas atividades na oferta de educação presencial e a distância (EaD) e atende atualmente mais de 15 mil alunos matriculados em cursos de várias modalidades.

Neste ano o IFRO chegou oficialmente a nove unidades presenciais, com a mudança de Campus Avançado Jaru para Campus Jaru, ampliando ainda mais a oferta de cursos e de profissionais qualificados para o mundo de trabalho.

Além disso, o Instituto Federal conta com 23 polos EaD e 131 polos EaD formalizados a partir de termo de cooperação com o Governo do Estado de Rondônia. Todas as unidades (presenciais e EaD) ofertam cursos técnicos profissionalizantes, integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio, cursos de formação inicial e continuada (FIC), cursos de graduação nas áreas tecnológicas, licenciaturas, bacharelados e cursos de especialização lato sensu.

“O IFRO segue a cada ano novos rumos buscando ofertar educação de qualidade, alcançando desta forma resultados que nos destacam como uma das melhores instituições de ensino em Rondônia.

Em 2017 tivemos a implantação de novos cursos de graduação, além da oferta do mestrado em educação profissional já para o próximo ano. A excelência dos nossos cursos foi reconhecida na última avaliação do ENADE, em que o curso de Engenharia Agronômica obteve nota 5, sendo considerado um dos cinco melhores do país”, destaca o Reitor Uberlando Tiburtino Leite.

De acordo com Uberlando Tiburtino Leite, 100% do orçamento disponível para o IFRO foi utilizado. “Conseguimos mais de seis milhões de reais extraorçamentário, totalizando mais de 51 milhões de reais aplicados em ações de ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, assistência estudantil e capacitação de servidores. Avançamos muito no fortalecimento de nossa instituição e apesar das inúmeras dificuldades e dos ataques à educação pública mantivemos o foco no atendimento aos nossos alunos e a toda a sociedade”, informa.

Segundo a Pró-Reitoria de Administração (Proad), mais de 9 milhões de reais foram investidos em infraestrutura nas unidades do IFRO. Foram construídos novos blocos administrativos, salas de aula, espaços de convivência, realizadas reformas nas estruturas físicas já existentes, aquisição de equipamentos e mobiliários “[…] trazendo ainda mais conforto e melhorias na infraestrutura. Além disso, novas obras foram iniciadas e devem ser entregues à comunidade no próximo ano”, comenta Uberlando.

Planejamento e Desenvolvimento

O planejamento estratégico esteve presente durante todo o ano de 2017 no IFRO. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin), em articulação com todos os setores do Instituto (Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e campi), construiu o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que reúne as metas e os métodos propostos pela instituição para a sua caminhada durante os próximos cinco anos.

“O PDI 2018 -2022 identifica o IFRO no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. A elaboração ocorreu de forma participativa com toda comunidade acadêmica (servidores e discentes), além de representantes da comunidade externa”, ressalta a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional do IFRO, Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos.

Fabíola reforça que o planejamento permite que a ação a ser realizada mantenha o rumo certo, ou seja, alcance os objetivos estabelecidos, possibilitando uma melhor organização do tempo, ajudando dessa forma a evitar imprevistos e otimizando a aplicação de recursos humanos e orçamentários na execução das tarefas. “Esses fatores são imprescindíveis em cenários de recursos financeiros limitados em relação às demandas a serem atendidas”, destaca.

Sobre o IFRO

A autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criada através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e CEFETs, transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O IFRO faz parte de uma extensa rede federal presente em todo o Brasil, composta por 38 Institutos Federais, dois CEFETs, 25 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, uma Universidade Tecnológica Federal no Paraná e o Colégio Pedro II, totalizando 644 campi em funcionamento em 2016.

O IFRO oferta educação profissional e tecnológica e também atua na educação básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços em articulação com a sociedade. A previsão, segundo a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional do IFRO, Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos, é que para os próximos dois anos sejam ofertados dois cursos de mestrado, cinco novos cursos de graduação e quatro novos cursos técnicos, nas modalidades presenciais e de ensino a distância. “Com isso o IFRO passará a ofertar 1500 vagas a mais por ano e ultrapassará as 17 mil matrículas anuais”, informa.

O IFRO em números

Conforme a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin), em 2017 foram realizadas 15.920 matrículas em mais de 60 cursos de diversos níveis (FIC, Técnico, Graduação e Pós-Graduação), sendo 9.275 matrículas nos cursos presenciais e 6.645 matrículas nos cursos de Educação a Distância.

Atualmente o IFRO conta com 1.171 servidores, entre técnicos administrativos em educação e docentes, em seu quadro efetivo atuando na Reitoria e nos nove campi. Em 2017, segundo a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), 178 profissionais de diversas áreas foram contratados. Além disso, a instituição possui aproximadamente 70 professores substitutos.

“Ao considerar os avanços alcançados nesses nove anos de atuação, as ações definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional – a ser iniciado em 2018, o compromisso institucional e a competência dos nossos servidores, temos a certeza de que, nos próximos anos, o nosso Instituto ampliará e aperfeiçoará ainda mais o seu quadro de servidores, as suas unidades físicas (campi) e de Educação a Distância, possibilitando o aumento da oferta de vagas e de cursos de todos os níveis de ensino, mas especialmente de pós-graduação stricto sensu, e do número de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos em estreita relação com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Como resultado, o IFRO avançará no cumprimento da sua missão de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Rondônia e do Brasil, consolidando-se, cada vez mais, como referência local, regional e nacional nas suas áreas de atuação e, dessa forma, continuará mudando vidas e transformando, positivamente, realidades em nosso Estado e País”, ressalta o Reitor Uberlando Tiburtino Leite.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação