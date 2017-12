Levantamento aponta Valdir Raupp entre os senadores que mais trabalharam em 2017

O senador Valdir Raupp está entre os senadores que mais trabalharam em 2017, de acordo com levantamento anual realizado pelo Site Congresso Em Foco, sediado em Brasília.

O senador aparece na lista com o índice de 98,5% de presença nas 65 sessões deliberativas ordinárias realizadas no Senado Federal, em 2017. Raupp faltou apenas a uma sessão, segundo aponta o site de política que realiza o levantamento há 15 anos.

Dos 3 senadores de Rondônia, Raupp obteve o primeiro lugar no item de comparecimento às sessões.

O senador Raupp disse que estar na lista dos que mais trabalharam em 2017 pelo estado de Rondônia e pelo Brasil não lhe surpreende porque em Brasília, o trabalho inclui as sessões no Plenário e as reuniões nas Comissões Técnicas do Senado. Além do trabalho parlamentar tem ainda as audiências nos Ministérios em busca de recursos para o estado e municípios rondonienses, afirmou o senador Raupp.

Lembrou também que quando não está em Brasília é porque está visitando os municípios discutindo com a população as ações políticas do seu mandato.

Em média, a cada final de semana, em 2017, eu e a deputada federal Marinha Raupp visitamos cerca de 10 municípios, informou o senador Valdir Raupp. Ser indicado como o senador que mais trabalhou por Rondônia em 2017, me honra e motiva muito mais. Compartilho com os rondonienses esse reconhecimento e a meta para 2018 é aumentar o volume de trabalho visando o desenvolvimento de Rondônia, finalizou o senador Raupp.

Texto: Extra de Rondônia

Fonte: Assessoria

Foto: Divulgaçao