Meliantes usam simulacro para praticar assalto e durante fuga batem com motocicleta em muro

O caso foi registrado na noite de sábado, 30, na Avenida 1715, próximo a Avenida Presidente Nasser, onde dois suspeitos bateram contra um muro durante a fuga após a prática de um assalto.

Segundo relatos das vítimas, os dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta em posse de uma arma de fogo, tipo pistola, e anunciaram o assalto, roubando dois relógios e a quantia de R$ 300,00.

Durante a fuga, ao perceber que estava sendo acompanhado por algumas testemunhas, o condutor acabou perdendo controle da direção e batendo contra o muro de uma residência, momento este em que empreendeu fuga a pé, juntamente com seu comparsa, deixando no local a referida motocicleta e a arma usada no crime, que mais tarde foi identificada como sendo um simulacro.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o veículo e o objeto até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência. Os suspeitos não foram localizados.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia