RP e Ptran prendem jovem por tráfico e apreendem menor com simulacro que procurava motos para furtar

Por volta das 23h00 de sábado, 30, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), que realizava patrulhamento de rotina pela Rua 1711, no Jardim Primavera, em Vilhena, avistou um menor, de 17 anos, que trajava uma jaqueta com capuz e que ao perceber a presença dos militares tentou esconder o rosto em atitude suspeita.

Em abordagem ao agente, foi localizado em posse do mesmo, um simulacro de arma de fogo, tipo revólver, e quando questionado o que fazia com tal objeto, o menor afirmou que estava a procura de uma motocicleta “dando sopa”.

Como a guarnição tinha conhecimento do roubo de uma motocicleta Honda Broz 160 naquele dia, foi questionado ao suspeito se o mesmo era responsável pelo delito, porém este negou, afirmando que teria visto dois agentes integrantes da facção criminosa PCC em posse da referida motocicleta, em uma residência localizada na Avenida 1° de Maio, no Bairro São José.

Em buscas no imóvel indicado pelo menor, onde reside um dos apontados por ele como o responsável pelo furto da motocicleta, nada de ilicito foi encontrado. Também foram realizadas buscas na mata próxima ao Rio Pires de Sá, porém, não havia vestidos do veículo.

Ainda por sua vez, o menor afirmou que o segundo suspeito, que não estava na casa no momento da abordagem, poderia ser localizado no fundos de um bar, localizado na Avenida 1705, no Bairro Jardim Primavera, onde a algum tempo, tem usado o local para a comercialização de entorpecentes.

Juntamente com a Radio Patrulha da Polícia Militar do Centro, a guarnição da PTRAN se dirigiu até o referido bar, onde estavam, nos fundos do imóvel, vários usuários de drogas e um jovem, de 20 anos, com quem foram localizadas quatro pedras de crack , pesando cerca de três gramas e a quantia de R$ 396,00 provenientes da venda da droga.

No local também foram localizadas uma balança de precisão e um frasco contendo uma substância branca desconhecida, pesando aproximadamente 38 gramas, assim como uma calça jeans contendo os documentos do segundo suspeito procurado, que havia acabado de sair do local.

Diante dos fatos o menor foi apreendido devido estar em posse do simulacro e o segundo suspeito, mais conhecido como “Tabela”, sobre o qual já havia denúncia de que este estava realizando comercialização de drogas no Bairro Cristo Rei e que se negou a informar o endereço de sua residência para a realização de buscas, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia