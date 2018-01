Ao desviar de ciclista, motoqueiro cai e sofre escoriações

O acidente aconteceu por volta das 21h30 desta segunda-feira, 01, no cruzamento da Avenida 38 com a Rua 11, no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta Honda Bros seguia pela Avenida 38, quando ao chegar no cruzamento com a Rua 11 um casal que estava numa bicicleta teria avançado a preferencial. Com isso, o motociclista desviou para evitar a colisão, mas acabou caindo.

O casal que estava na bicicleta fugiu do local e não prestou socorro ao motoqueiro.

O condutor da moto sofreu várias escoriações.

Porém, o motociclista não quis ser levado para o Hospital Regional.

A guarnição da Polícia de Trânsito foi ao local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia