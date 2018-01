Bala perdida atinge teto de caminhonete de empresário vilhenense durante réveillon

O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 01, na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o empresário acionou a Polícia Militar para informar que um projétil de arma de fogo havia perfurado o teto do sua caminhonete Toyota Hilux, que estava estacionada em de seu quintal.

Em vistoria ao veículo, os policiais juntamente com o solicitante se deparam com um projetil alojado na lataria do teto da caminhonete. A Polícia Técnica foi acionada, mas devido a um atendimento fora da cidade não foi possível realizar a perícia.

Ainda segundo o proprietário do veículo, ele não tem noção de onde possa ter partido o disparo, mas acredita que quem o efetuou, aproveito o barulho das queimas de fogos que ocorreram em vários pontos da cidade. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social