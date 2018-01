CHUPINGUAIA: jovem é assassinado durante noite de réveillon e principal suspeita já teria matado mais 3

Henrique da Cruz dos Santos, de 19 anos, foi assassinado por volta das 04h00 desta segunda-feira, 01, no município de Chupinguaia.

A reportagem do Extra de Rondônia está apurando o caso, mas as primeiras informações dão conta de que sua morte tem ligação com um crime de violência doméstica, ocorrido horas antes e que a principal suspeita é uma mulher, que também é suspeita de envolvimento em mais três homicídios.

Uma equipe da Polícia Técnica de Vilhena se dirigiu até o município e o corpo foi liberado para uma funerária, também de Vilhena, porém, será velado na cidade onde a vítima residia.

O site também recebeu informações de que na mesma ocorrência, houve troca de tiros com a polícia e uma viatura acabou sendo atingida por um disparo, porém, estas informações ainda não foram confirmadas.

A reportagem segue apurando o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia