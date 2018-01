CHUPINGUAIA: mulher confessa ter matado jovem a golpes de gargalo de garrafa

Érica Regiane da Silva, de 30 anos, confessou ter matado o jovem Henrique da Cruz dos Santos, de 19 anos, na madrugada desta segunda-feira, 01, no município de Chupinguaia, a golpes de gargalo de garrafa.

Segundo consta no boletim de ocorrências, um jovem de 26 anos, teria agredido a esposa por ciúmes da vítima, momento em que Érica, tomou para si as dores do jovem, quebrando uma garrafa que este lhe teria entregado e desferindo golpes com o gargalo contra Henrique, que mesmo sendo socorrido ainda com sinais vitais até o pronto- socorro do município, não resistiu ao ferimento, morrendo de hemorragia intensa.

Após ter conhecimento dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar localizou a agente, que é suspeita de ter envolvimento em mais três casos de homicídio, próximo ao local do crime, com um canivete na mão e banhada em sangue.

Érica que confessou o crime recebeu voz de prisão e juntamente com o jovem que lhe entregou a garrafa para que esta golpeasse Henrique, foi conduzida até a Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp) de Vilhena para serem tomadas a providências cabíveis ao caso.

Como havia sido relatado na primeira matéria referente ao crime, foram levantadas especulações sobre uma suposta troca de tiros com a polícia, onde uma viatura tinha sido atingida, porém, estas informações apesar de serem verídicas, não são ligadas a esta ocorrência e sim a outro caso com envolvimento policial, ocorrido durante os festejos da virada de ano no município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia