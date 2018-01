É MENINA: Nasce primeiro bebê de 2018 no Hospital Regional de Vilhena

Hester Caroliny da Rocha Felix nasceu por volta das 05h00, pesando 2,815 kg, medindo 48 cm e com muita saúde.

A menina é filha da faqueira Marta Aparecida Felix dos Santos, de 34 anos, moradora do município de Cerejeiras.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a mulher relatou que por volta das 18h00 do dia 31, sentiu cólicas e resolveu ir para Hospital de Cerejeiras. Ao dar entrada ficou em observação e por volta das 23h00 o médico a encaminhou para Vilhena para dar à luz a bebê.

Ao chegar ao Hospital de Vilhena foi encaminhada para centro cirúrgico e por volta das 05h00 a filha Hester nasceu de parto normal. Segundo ela o parto da filha foi delicado.

Marta ressaltou que já é mãe de quatro meninos e está feliz pela vinda da filha. “Eu queria ter uma menina e Deus me deu esse presente”, relatou emocionada.

A mãe ainda afirmou que após cinco meses de ter separado do marido descobriu que estava gravida. “Eu jamais imaginava que estava gravida. Descobri quando passei mal com fortes cólicas e fui para o Hospital. Após ser examinada pelo médico, ele suspeitou e em seguida me encaminhou para realizar uma ultrassom. E foi aí que descobri que seria mãe pela quinta vez”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia