Força Tática recupera moto furtada com cor original adulterada

O caso foi registrado na última hora de 2017, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Rondônia, em Vilhena.

Uma guarnição da Força Tática que realizava patrulhamento de rotina abordou um jovem, de 27 anos, que conduzia uma motocicleta de cor preta, porém, durante os procedimentos de praxe, os militares perceberam que o veículo havia sido pintado e que a cor original do mesmo é azul.

Em buscas no sistemas do Detran não foi encontrado registro de furto da referida motocicleta, no entanto, no dia 29 de dezembro de 2017, foi elaborado um boletim de ocorrência na Unidade integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o proprietario relatou o desaparecimento da mesma.

Diante dos fatos, o jovem, que negou ter sido o autor do crime, foi conduzido por receptação e liberado após prestar esclarecimentos, se comprometendo a comparecer em dia e hora estipulados para os procedimentos cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia