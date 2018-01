Morre em Cuiabá empresário pioneiro de Vilhena

Juarez Roque Dallazem, empresário há muitos anos em Vilhena, faleceu aos 57 anos, em Cuaibá/MT no domingo, 31.

O Corpo de Juarez, que morreu de causas naturais, está sendo transladado para Realeza/PR, onde será velado no Pavilhão do Bairro Padre Josimo e sepultado no cemitério municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social