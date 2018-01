Veja a galeria de fotos do “Réveillon Smile+ 2018”

No domingo, 31, aconteceu a festa “Réveillon Smile+ 2018”, com uma superestrutura de show nacional. A virada de ano ocorreu no parque de exposições Ovídio Miranda e contou com três ambientes.

O evento teve como atração Wolf Player (30 melhor DJ do Brasil), Banda Tome Aí, MC G9, Thawan e Banda, Projeto Faceless e XX Circus Show.

Centenas de pessoas prestigiaram o evento. O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos da festa. Confira.

>>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia