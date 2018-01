Acidente entre moto e caminhão próximo ao frigorífico deixa casal em estado grave

Acidente aconteceu nesta terça-feira, 2, por volta das 19h20, na BR- 364, em frente ao frigorífico, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que o motociclista de 55 anos trafegava pela rodovia sentido Ponto Velho, quando bateu num caminhão boiadeiro que saía do pátio do frigorífico e acessava a rodovia.

No choque, o condutor da moto e uma mulher de 70 anos que estava na garupa sofreram graves ferimentos. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia