Ambulância com placas de Porto Velho se envolve em acidente em Colorado

Um acidente envolvendo três veículos, sendo um destes, uma ambulância do Hospital Regional de Vilhena, foi registrado no início da noite de segunda-feira, 01, em Colorado do Oeste, na BR 435, saída para Vilhena, em frente a FAEC.

Por volta das 19h00, a ambulância, modelo Splinter, que havia saído de Vilhena, transportando um paciente, quando ao entrar no perímetro urbano, se chocou contra a traseira de uma camionete F1000, que se encontrava estacionada na via.

Segundo informações, o acidente se deu por causa da manobra ariscada do condutor de um veículo Gol, ao contornar a rotatório presente no local, levando o motorista da ambulância a puxar a direção para a direita bruscamente, colidindo contra a caminhonete.

Uma passageira da camionete bateu com a cabeça contra o para-brisa do veículo, e sofreu um ferimento leve. A Polícia Militar realizou a segurança do local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que registrou o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia