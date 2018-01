Barcelona apresenta elenco de jogadores nesta sexta

A diretoria do Barcelona confirmou para a próxima sexta-feira, 5, a partir das 9 horas (horário de Rondônia), a apresentação do elenco e comissão técnica para a temporada 2018. O evento ocorrerá em sua sede, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 5213, em Vilhena.

A expectativa fica para a chegada do ex-jogador e técnico Alex Oliveira, que chegou a atuar como jogador pelo ABC-RN, Atlético-MG, Atlético-PR, Bahia-BA, Brasiliense-DF, Fluminense-RJ, Paulista-SP, Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, Remo-PA, Santa Cruz-PE, Vasco-RJ, dentre outros.

Como treinador, Alex Oliveira ainda está iniciando na carreira de técnico e chegou a dirigir o Araguaína-TO, Capital-DF, Ceilandense-DF e Paracatu-DF.

Dentre os reforços anunciados estão: o goleiro Douglas Silva, os laterais Guarate, Jefinho e Jorginho, os zagueiros Bruno, Fernando e Zé Klock, o volante Jonilson, o meia Xavão além dos atacantes Andrezinho e Cabixi.

Além da apresentação do elenco e comissão técnica, a diretoria do Barcelona também servirá um coquetel para a imprensa.

A estréia do Barcelona no estadual 2018 está agendada para o dia 10 de fevereiro contra o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Ainda nesse ano, o Catalão Vilhenense disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Futebol do Norte

Foto: Extra/Arquivo