CHUPINGUAIA: jovem é preso após atirar contra viatura e agredir policiais com socos e pontapés

Os fatos se deram durante a madrugada de segunda-feira, 01, no momento em uma guarnição da Polícia Militar se deslocava para atender uma ocorrência de homicídio.

Segundo os militares, durante o percurso, nas proximidades da agência do Banco do Brasil, ouviram um disparo e avistaram um suspeito com uma arma de fogo na mão, semelhante a uma garrucha, apontando na direção da guarnição.

Ao retornarem com o veículo e seguirem em direção ao suspeito, este empreendeu fuga a pé, sendo interceptado próximo ao local do referido homicídio, onde reagiu a prisão, agredindo os militares com socos e pontapés.

O agente, identificado como Josiel Souza Licá, de 27 anos, mais conhecido como “Porto Velho”, já não estava mais em posse da arma quando foi abordado pelos policiais, que realizaram buscas pelo trecho percorrido pelo infrator, mas não obtiveram êxito em localizar o objeto.

Já na residência de Josiel, foram encontrados além de uma pequena porção de maconha, dois cartuchos calibre 12, sendo um intacto e outro descarregado.

Diante dos fatos o jovem foi conduzido até a Unidade Integrada de segurança Pública (UNISP) de Vilhena para serem tomadas a medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa