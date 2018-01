Empresário fica impedido de tirar e entrar com veículos em sua loja durante horas em Vilhena

O empresário José Cechinel ficou indignado nesta manhã de terça-feira, 2, quando abriu seu estabelecimento comercial e não conseguiu tirar e nem entrar com veículos que estavam dentro e fora da sua loja de estofados.

De acordo com o empresário a carreta bi trem com placas de Ji-Paraná, estava estacionada bem em frente ao seu estabelecimento, e impedia que ele tirasse ou entrasse com veículos no galpão, pois desenvolve seus trabalhos no ramo de tapeçaria em carros e com isso, demandam um espaço maior.

Cechinel tirou fotos e enviou para a redação do Extra de Rondônia e pediu ao secretário de trânsito que tome providências quanto as carretas estacionadas em via pública, principalmente na parte central da cidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: José Cechinel