Identificadas vítimas de tentativa e homicídio consumado ocorridos na primeira noite de 2018 em Vilhena

Paulo Roberto da Silva, de 47 anos, foi à primeira vítima de homicídio registrado no ano de 2018 em Vilhena e Marcelo Felix Ribeiro, foi baleado com dois tiros na região superior da cabeça, horas depois.

Paulo, que foi encontrado caído dentro de sua residência, localizada na Rua 1510, no Bairro Cristo Rei, apresentando três perfurações de faca no tórax, uma no pescoço, um corte em uma das mãos e um ferimento na cabeça proveniente de um golpe com objeto pesado, chegou a ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, Paulo havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica em companhia de dois amigos, com os quais acabou tendo uma discussão calorosa. No entanto, mesmo após o desentendimento, voltou a beber com os suspeitos, sendo encontrado na referida condição, por volta das 21h00, por um vizinho de apartamento, que teria ido guarda uma bicicleta nos fundos do quintal e ao passar enfrente a porta da residência de Paulo, o viu ao solo e banhado em sangue.

Já Marcelo, que foi encontrado, cerca de uma hora e meia depois do primeiro caso, caído na varanda de sua casa, localizada na Avenida 1701, no Jardim Primavera, com duas perfurações a bala na cabeça e uma no braço esquerdo, foi socorrido ainda com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional, de onde foi transferido, em caráter de urgência para a cidade de Cacoal.

As informações constantes no boletim de ocorrência do último caso são de que vizinhos ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo e ao saírem para ver do que se tratava já se depararam com a vítima caída e sangrando.

Marcelo, que não portava documentos de identidade, foi identificado junto à Colônia Penal, devido fazer uso de uma tornozeleira eletrônica.

O Velório de Paulo, que foi reconhecido na manhã desta terça-feira, 02, por familiares que residem em Pimenta Bueno, se dará a partir das 13h00, na capela mortuária do Cemitério Cristo Rei, onde também será sepultado. Já Marcelo segue internado em estado grave.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia