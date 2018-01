Jovens quebram porta de estabelecimento comercial no Centro de Vilhena

O fato aconteceu na manhã de segunda-feira, 01, na Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), estava em patrulhamento pelo Centro da cidade, quando os militares avistaram alguns jovens em atitude frente empresa Diságua.

Os policiais perceberam quando um dos adolescentes jogou um objeto contra a porta de vidro do comércio vindo a quebrá-lo.

Quatro jovens que davam cobertura para o quinto elemento praticar o ato ilícito tentaram avisar o rapaz, mas foram surpreendidos pelos PMs e detidos. Eles foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi feito o registro da ocorrência.

Funcionários da empresa responsável pela segurança do estabelecimento foram acionados para manter contato com o proprietário do comércio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia