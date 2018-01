Veja fotos da virada em Colorado

A virada do ano em Colorado foi comemorada por centenas de pessoas na Praça das Lanchonetes.

O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas, militares e civis. Queima de fogos de artifícios anunciou a chegada de 2018 em grande estilo.

A comemoração contou com música ao vivo com os cantores Fagner & Flávio, a Banda Galera do Forró e o DJ vilhenense Júnior Ferro.

O evento foi idealizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (Semelt).

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos. Confira.

>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo coradini