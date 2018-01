Vilhenense apresenta elenco para o estadual 2018 nesta quarta

O Vilhenense Esportivo Clube apresenta nesta quarta-feira, 3, em Vilhena, o time completo durante uma coletiva de imprensa.

O elenco de jogadores e a comissão técnica já estão na cidade, após uma pausa de trabalho para passarem o fim do ano ao lado da família.

O caçula do Campeonato Rondoniense realizou uma pré-temporada no Estado do Paraná, na cidade do treinador Rafael Andrade.

O preparo da equipe ocorreu fora de Rondônia devido a estrutura do centro de treinamento que encontram no município de Verê-PR, e também alguns jogadores que eram do sul e realizaram testes no clube.

A equipe irá treinar no Clube Embratel antes da estréia no estadual marcado para 10 de fevereiro. O time ainda deve realizar mais dois treinos no Estado do Mato Grosso antes do campeonato.

Texto: Extra de Rondônia/com informações do Globo Esporte/RO

Fotos: Extra/Arquivo