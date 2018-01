Carro de radialista pega fogo e bombeiros são chamados no Jardim América

O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, 3, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações do próprio condutor, o radialista Fernando Fava, seguia pela Rua Luiz Mazieiro, sentido Cuiabá, quando percebeu que começou a sair fumaça da parte dianteira do veículo VW Saveiro.

De imediato fava chamou o Corpo de Bombeiros, que enviou rapidamente duas viaturas ao local.

As chamas foram contidas evitando que todo o veículo fosse consumindo pelo fogo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia