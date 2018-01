Concurso ABIN 2018: há vagas para nível médio e superior

Foi divulgado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 03 de janeiro, o edital do concurso público da Agência Brasileira de Inteligência (Concurso ABIN 2018) para o preenchimento de 300 vagas em cargos de níveis médio e superior.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) terá a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital de concurso ABIN 2018, as vagas serão destinadas aos cargos de oficial de inteligência (220), oficial técnico de inteligência (60) e agente de inteligência (20).

Para oficial técnico de inteligência, as oportunidades são para os formados em Administração, em Economia ou em Contabilidade (24 vagas), Direito (9 vagas), Psicologia (2 vagas), Pedagogia (2 vagas), Engenharia Civil (2 vagas), Engenharia Eletrônica ou em Engenharia Elétrica (2 vagas), Matemática ou em Estatística (3 vagas), Tecnologia da Informação ou em Engenharia, com ênfase em Tecnologia da Informação (13 vagas) e Arquivologia ou Biblioteconomia (3 vagas).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10h00 do dia, 09 de janeiro de 2018, e 18h00 do dia, 30 de janeiro de 2018, no endereço eletrônico (http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17). A taxa de inscrição custará: a) Oficial de Inteligência: R$ 230,00; b) Oficial Técnico de Inteligência: R$ 210,00; c) Agente de Inteligência: R$ 190,00.

Fonte: Folha 3