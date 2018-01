DHPP de Vilhena encerra 2017 com 38 registros de homicídios e com mais de 50% destes elucidados

O Extra de Rondônia teve acesso na manhã desta quarta-feira, 03, ao registro da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), sob o comando do delegado Núbio Lopes de Oliveira, onde constam todos os casos de assassinatos ocorridos em Vilhena e região.

No ano de 2017, assim como em 2018, o primeiro assassinato ocorreu no 1° de janeiro e ao todo foram registrados 38 casos, sendo 33 em Vilhena, quatro no município de Chupinguaia e um no distrito de Novo Plano.

Dos 38 casos ocorridos em 2017, que caíram cerca de 30% se comparados com os ocorridos em 2016, que ao todo foram 63 homicídios, 20 já estão elucidados e 1/3 do restante, está em fase avançada de investigação. Vale lembrar, que mais de 20 inquéritos foram solucionados no decorrer de 2017 pela DHPP, porém alguns destes são referentes a anos anteriores.

Além da queda significativa de assassinatos, em que a grande maioria das vítimas são homens com idades em 16 e 30 anos, 2017 teve um mês inteiro sem nenhum registro de homicídio, fato este que não ocorria há vários anos em Vilhena e região.

A reportagem cobriu todos os casos e traz a lista em ordem cronológica:

01/01/2017 Charles Rocha Siqueira -18 anos (Investigação em andamento)

26/01/2017 Jéferson José Vieira – 26 anos (Investigação em andamento)

19/02/2017 Duplo homicídio:

Stefano Rodrigues Cordeiro, de 29 anos (Elucidado)

Weslley Algaranha de Amorin, de 24 anos (Elucidado)

24/02/2017 Willian Lucas de Souza (Investigação em andamento)

26/02/2017 Josias Tandu da Silva, de 20 anos (Investigação em andamento)

28/02/2017 José Antônio de Paula (Elucidado)

08/03/2017 Duplo homicídio:

Matheus Martins da Silva, de 18 anos (Elucidado)

Emerson Belchior Severino Rocha, de 18 anos (Elucidado)

13/03/2017 Chupinguaia: Adriano Bastos Florentino, 39 anos (Investigação em andamento)

20/03/2017 Bruno Barbosa Bastos, 16 anos (Elucidado)

20/03/2017 Chupinguaia: Jalete Alves dos Santos Nogueira (Elucidado)

14/04/2017 Jocelito Batista de Lima, de 35 anos (Elucidado)

15/04/2017 Edson Campos da Silva, de 29 anos (Investigação em andamento)

29/04/2017 Triplo homicídio:

Valdinei Assis da Silva, de 35 anos (Investigação em andamento)

Geovane Alves de Jesus (Investigação em andamento)

Hiury Silva Oliveira (Investigação em andamento)

30/04/2017 Diego Furtado, 22 anos (Investigação em andamento)

01/05/2017 Kaio Lanza Garcia, de 34 anos (Investigação em andamento)

04/05/2017 Maikon Douglas Alves dos Santos, de 19 anos (Elucidado)

14/05/2017 Novo Plano: Erli Teixeira de Abreu, de 49 anos (Elucidado)

19/05/2017 Sebastião Ferreira da Costa, (vulgo Pequeno) de 34 anos (Elucidado)

20/05/2017 Ademir da Silva (vulgo Tê) (Elucidado)

01/06/2017 Ademar Cristiano Ramos Coentro, de 29 anos (Elucidado)

08/06/2017 Valdemir Pereira Veríssimo, de 30 anos (Investigação em andamento)

11/06/2017 Geisiane Cordeiro, 32 anos (Elucidado)

19/06/2017 Janderson Ferreira de Souza Sarturi, de 23 anos (Investigação em andamento)

25/06/2017 Dione Clayton Ribeiro Pessoa (Elucidado)

10/07/2017 Isac Saturnino Bento (Elucidado)

25/07/2017 Luiz Henrique de Souza Prado, de 17 anos (Investigação em andamento)

24/08/2017 Jaqueline Fagundes de Souza, de 20 anos (Elucidado)

08/10/2017 Willian Lima de Araújo, 20 anos (Investigação em andamento)

08/10/2017 Chupinguaia: Thiago da Silva Alves (Elucidado)

08/10/2017 Chupinguaia: José dos Santos Silva, idoso morto por engano (Elucidado)

12/11/2017 Ramicieli Cristine, de 19 anos (Investigação em andamento)

18/11/2017 Clodoaldo Miranda, de 39 anos (Elucidado)

24/11/2017 Jerferson Falcão da Cunha, 25 anos (Investigação em andamento)

18/12/2017 Luiz Antônio Gomes Rocha, de 18 anos (Investigação em andamento)

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia