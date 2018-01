Motoqueiro é socorrido ao hospital após bater em carro no Centro de Vilhena

Acidente envolvendo uma moto Honda CG e um carro VW Gol, ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, 3, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a motorista do automóvel trafegava pela Avenida Liberdade sentido Cuiabá, e após passar o cruzamento com a Rua Saldanha Marinho, entrou a esquerda para estacionar, quando o motoqueiro que seguia atrás, não teve tempo de frear nem desviar. Com isso, acabou batendo no carro.

No choque, o motociclista caiu e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia