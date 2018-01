Prefeitura de Cujubim abre processo seletivo com 104 vagas

Está aberto o processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Cujubim. A seleção é regulada pelo edital n.º 002/217 e tem como finalidade promover a admissão temporária de servidores de nível fundamental, médio e superior.

São 104 vagas e cadastro de reserva nos seguintes cargos: Motorista de Transporte Escolar, Zeladora, Professor, Merendeira, Nutricionista, Psicólogo, Monitora, Vigia e Cuidadora.

Os candidatos vão atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, e serão remunerados com salários de R$ 937,00 a R$ 2.200,00. As cargas horárias serão de 40 horas por semana.

Interessados podem se inscrever nos dias 3, 4 e 5 de janeiro de 2018, das 8h às 12h, por meio da entrega dos documentos exigidos na Secretaria Municipal de Educação. O endereço é Av. Maracanã, 1685 – Setor 02, Cujubim – RO.

Os candidatos serão selecionados por meio de etapa única de análise de curriculum e avaliação de títulos.

Os critérios de pontuação a serem adotados estão disponíveis no edital. O resultado final será divulgado no dia 26 de janeiro de 2018, em site oficial do Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.

O processo seletivo terá a validade até, 31 de dezembro de 2018 ou até que se encerrem as aulas do ano letivo de 2018. O edital completo e a errata com mais informações sobre o Processo Seletivo Prefeitura de Cujubim – RO – 2017 está disponível no seguinte link: https://goo.gl/az5hUZ e https://goo.gl/n8KN1E

Fonte: Jornal Bastidores da Notícia