Secretário de Saúde denuncia apresentador, advogado, radialistas e servidores públicos por calúnia e difamação

O advogado da Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena, Luiz Henrique Biazzi, registrou na manhã desta quarta-feira, 03, um boletim de ocorrência, onde acusa um apresentador e o diretor da Rede TV, dois locutores, um advogado e duas servidoras públicas por calúnia e difamação contra o atual secretário de saúde Marco Aurélio Blaz Vasquez.

Segundo o registro, os denunciados são os radialistas da rádio comunitária Positiva FM, Fernando Fava e Fernando Prates, mais conhecido como “Furão”, o diretor da Rede TV, Maxuel Ferreira, o advogado Caetano Neto, a funcionária da farmácia do Hospital Regional Rosilene Garcia e seu esposo Mauro José Fonseca, o casal Fernanda Ferreira e Sinésio Ferreira e as integrantes do Conselho Municipal de Saúde Weslaine Cristina Amorim e Roseli do Prado.

De acordo com Luiz Henrique, as referidas pessoas fazem uso de um grupo do aplicativo Whasapp, intitulado “Vilhena Acordou”, para denigrir a imagem do secretário, onde o teor das conversas são que o mesmo usa o cargo em benefício próprio e para favorecer empresas em licitações públicas.

Henrique afirma ainda, que o advogado Caetano, já teria elaborado uma representação no Tribunal de Contas do Estado (TCE), afirmando que tinha conhecimento de que uma empresa de Cacoal seria beneficiada em um processo licitatório do município, com o aval do secretário.

O advogado afirma ter em mãos informações documentadas, que provam o ato calunioso dos envolvidos.

O Extra de Rondônia deixa espaço aos citados, caso queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia