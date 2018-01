Vilhenense inicia trabalhos e confirma amistosos no MT

O Vilhenense iniciou os trabalhos na manhã desta quarta-feira, 03, com parte do elenco. Além dos sete atletas que residem na cidade de Vilhena, o trabalho contou com outros seis jogadores que participaram da pré-temporada na cidade de Verê, no interior do Paraná, visando a preparação para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018.

Os treinamentos foram comandados pelo preparador físico Luiz Vidal, enquanto que outros oito jogadores devem desembarcar ainda nesta quarta-feira na cidade de Vilhena. O treinador Rafael Andrade e o preparador de goleiros Mário, também já vestiram o uniforme de treinamento e deram suas coordenadas em campo.

Antes do coletivo de fato ser iniciado, Andrade comandou uma rápida conversa com os jogadores e cobrou disciplina, desde o horário para início dos treinos, quanto dentro de campo. “O jogo começa a ser ganho na seriedade dos treinamentos”, destacou.

Faltando pouco mais de um mês para o início do Rondoniense de futebol, o treinador afirma que terá tempo hábil para encaixar as peças para o “time ideal”. “Tivemos um pré-temporada excelente, o time jogou de igual para igual com times de ponta do Estado do Paraná. Temos jogadores de inteligência altíssima dentro do campo. Um mês e essa equipe estará pronta, com certeza”, declarou o treinador.

Amistosos

A diretoria do Vilhenense confirmou para os próximos dias 10 e 12 de janeiro dois amistosos no Estado do Mato Grosso. O primeiro será diante do atual vice-campeão mato-grossense, Sinop e o jogo seguinte contra o Operário.

A estréia da equipe no estadual está marcada para o dia 10 de fevereiro, diante do Ji-Paraná no estádio Biancão.

Texto: Futebol do Norte, com informações da Assessoria

Fotos: Assessoria