Colônia Penal de Vilhena encerra saída temporária de fim de ano sem registro de evasão

O Extra de Rondônia esteve com o agente penitenciário da Colônia Penal de Vilhena, Neri Machado, que está cobrindo as férias do diretor Alexsandro Pereira, a fim de levantar as informações referentes ao retorno dos apenados beneficiados com a saída temporária de fim de ano.

Segundo o servidor, ao todo foram beneficiados 128 detentos do regime semiaberto, sendo 13 destes, mulheres.

Com relação ao número de evasões, Neri afirmou não ter havido nenhum caso até o momento, haja vista que, todos os beneficiados deveriam se apresenta no máximo até a noite de quarta-feira, 03, no entanto, quatro apenados foram recolhidos antes do término do benefício devido terem extrapolado o horário de permanência em locais públicos e 3 ainda não se apresentaram, devido estarem e outra cidade, alegando dificuldades na compra de passagens.

Ainda segundo o agente, mesmo os apenados entrando em contato com a unidade e apresentando justificativas, estas não são válidas para evitar que os mesmos, ao se apresentarem, sejam novamente recolhidos e postos a disposição da justiça, porém, favorece para que, por enquanto, estes não sejam considerados foragidos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia