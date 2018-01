Em reunião com secretários, prefeita de Vilhena avalia positivamente primeiro ano de mandato

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) participou junto com o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) de uma reunião na tarde desta quarta-feira, 3, com os secretários municipais e adjuntos .

O encontro aconteceu no gabinete da prefeita e teve como objetivo avaliar o trabalho realizado no ano passado e também traçar metas de trabalho para este ano.

Na reunião Rosani Donadon avaliou positivamente o primeiro ano de mandato. Ela salientou que 2017 foi um ano de organização e implantação de medidas de austeridade na gestão financeira do município.

“Foi um ano de luta, pois herdamos uma Prefeitura com muitas dívidas e desorganização, mas com muito trabalho conseguimos organizar a administração e conquistamos muitas vitórias. Durante todo o ano conseguimos manter o salário dos servidores pago em dia. Além disso, também investimos na saúde, educação e obras com compra de equipamentos e maquinários para reestruturar as secretárias”, ressaltou a prefeita.

Rosani Donadon destacou que tem trabalhado empenhada para melhorar a qualidade de vida no município com investimentos em setores prioritários. Um exemplo é a saúde que tem recebido constantes investimentos como a compra de equipamentos, medicamentos, contratação de profissionais e reforma do Hospital Regional que atende pacientes de todo o Cone Sul.

A educação também recebeu atenção especial da administração com a construção de creches e escolas. Os alunos da rede municipal receberam ensino e merenda de qualidade.

De acordo com a prefeita Rosani Donadon, as obras não param em Vilhena, muitos bairros receberam melhorias como pavimentação asfáltica, calçadas e meio-fio. As ruas e avenidas também receberam limpeza e cuidado.

Rosani Donadon ressaltou que economizou cada centavo que pode no primeiro ano de mandato e conseguiu reativar programas sociais que estavam parados. Além disso, conseguiu promover eventos comemorativos como no Sete de Setembro, Aniversario da cidade e Natal de Luz para proporcionar alegria e valorização da cultura local.

Demonstrando confiança quanto aos avanços do município para 2018, a prefeita Rosani Donadon afirmou que este ano Vilhena contará com muitos investimentos e obras.

“Estamos trabalhando empenhados para promover o desenvolvimento de Vilhena. Vamos fazer asfalto em vários bairros, inaugurar escolas, creches e também continuar investindo na saúde para melhorar a qualidade de vida no município”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação