Menor é apreendido após furtar bicicleta cadeada e tentar fugir com a mesma nas costas

Uma guarnição da Polícia Militar de descolou na manhã desta quinta-feira, 04, até a farmácia RD Farma, localizada na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, onde fizeram contato com a vítima, que trabalha no local e que relatou ter tido sua bicicleta furtada.

Após colher informações junto a testemunhas, que afirmaram terem visto um garoto furtando a bicicleta e fugindo com a mesma nas costas, devido o veículo estar com uma das rodas cadeadas, os militares saíram em diligências, juntamente com o apoio de outras guarnições, e obteve êxito em localizar o infrator, próximo a Escola Marechal Rondon, também localizada no Centro.

Diante dos fatos, o menor, de apenas 14 anos, foi apreendido e conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia