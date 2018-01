Moradores reclamam de veículos que trafegam em alta velocidade em cruzamento de avenidas

Na manhã desta quinta-feira, 04, o Extra de Rondônia recebeu denúncia de um dos moradores do Bairro São José, que veículos trafegam em alta velocidade no cruzamento das Avenidas Jamari com a 15 de Novembro, em Vilhena.

De acordo com o mesmo, no cruzamento já foram registrados vários acidentes, inclusive com mortes devido a falta de sinalização.

A durante toda a extensão da Avenida Jamari, que leva até o setor chacareiro, há apenas uma lombada, o que leva motoqueiros a transitar em alta velocidade colocando em risco a vida dos transeuntes, que na grande maioria, são alunos das escolas Ronaldo Aragão, Mario Grasso e Ensina-me a Viver.

Outra moradora da região enfatiza que os órgãos competentes precisam tomar alguma providência. “Tem veículo que passam dos 100 km por hora, colocando em perigo a vida das crianças que saem para brincar na praça do bairro, dos idosos que praticam atividades físicas no local e deles mesmos”, ressaltou a moradora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia