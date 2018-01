PM morre em capotamento de viatura

Uma policial militar, identificada como Leidiane da Silva Linhares (soldado Linhares), morreu no começo da noite desta quinta-feira (04), após uma viatura capotar na BR-421, entre as cidades de Ariquemes e Monte Negro. Um outro PM, Brito, foi socorrido em estado grave através do Samu. Os dois militares eram lotados no quartel de Buritis.

De acordo com o apurado pelo Rondoniaovivo, a viatura seguia no sentido Ariquemes/Buritis, conduzida pelo policial, quando acabou perdendo o controle da caminhonete e capotou várias vezes. A mulher morreu na hora e o policial foi levado às pressas para um hospital de Ariquemes.

As vítimas voltavam de um curso de capacitação em Ariquemes. O corpo da PM Linhares foi removido pela funerária de plantão.

Fonte:Rondoniaovivo